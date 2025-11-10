С участника атак на аэродромы РФ взыскивают более 148 тыс. рублей по кредитам

Артема Тимофеева объявляли в розыск, поскольку считают причастным к украинской атаке на военные аэродромы

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Судебные приставы принудительно взыскивают более 148 тыс. рублей задолженности по кредитам с Артема Тимофеева, предполагаемого участника атаки на военные аэродромы на территории РФ. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, в отношении Тимофеева открыто два исполнительных производства по неоплаченным в установленный срок кредитам. Сумма превышает 148 тыс. рублей. Кроме того, за Тимофеевым значатся два неоплаченных штрафа ГИБДД.

Тимофеева считают причастным к украинской атаке на военные аэродромы на территории РФ 1 июня. Его объявляли в розыск.

1 июня Киев, используя беспилотники, совершил террористические атаки на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях. Атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Несколько единиц авиатехники загорелись в результате терактов, но все были потушены. В Минобороны добавили, что жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет, а некоторые участники терактов задержаны.