В Томске при пожаре в многоэтажном доме пострадали три человека

Пожарные спасли 29 человек

Редакция сайта ТАСС

ТОМСК, 10 ноября. /ТАСС/. Пожар возник в двух квартирах многоэтажного дома в Томске. В результате пострадали три человека, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Сегодня ночью в многоквартирном доме по улице Федора Лыткина в Томске произошел пожар. <...> Три человека получили травмы (50-летний мужчина, 23-летняя девушка и 81-летняя женщина). Двух пострадавших женщин, находившихся без сознания, огнеборцы МЧС России вынесли из дома на руках", - говорится в сообщении.

Уточняется, что от огня пострадали две квартиры, закоптились стены подъезда. Возгорание на площади 90 кв. м ликвидировали 69 специалистов МЧС России с применением 19 единиц техники. Были спасены 29 человек, в том числе четверо детей.