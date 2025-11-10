ТАСС: директора ростовского завода "Алмаз" арестовали по делу о махинациях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноября. /ТАСС/. Первомайский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца коммерческого директора и главного бухгалтера завода "Алмаз" за махинации с покупкой ингаляторов на 14 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении коммерческого директора и главного бухгалтера компании с госучастием за махинации с покупкой ингаляторов на 14 млн рублей.

"Первомайский районный суд Ростова-на-Дону арестовал коммерческого директора и главного бухгалтера АО "Алмаз" на два месяца", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в 2021 году фигуранты привлекли подконтрольного контрагента, с которым заключили договор на оказание дилерских услуг. Завод якобы произвел и поставил несуществующие ингаляторы, со счетов предприятия было списано свыше 14 млн рублей за фактически невыполненные работы. Впоследствии они инсценировали возврат неработоспособной продукции с ее последующим списанием и уничтожением.

Инцидент с ингаляторами не единственный, на счету арестованного фигуранта несколько эпизодов, установлен ущерб в 50 млн рублей.