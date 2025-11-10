НАБУ подтвердило обыски по делу "Энергоатома"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило появившуюся утром информацию о проведении масштабных обысков по делу оператора АЭС страны - компании "Энергоатом".

"НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура [САП] проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. <...> Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.

Ведомство заявило, что в материалах дела 1 тыс. часов аудиозаписей. Бюро не уточняет, где именно проходят обыски.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ ведет следственные действия в "Энергоатоме", а также у экс-министра энергетики, действующего главы Минюста Германа Галущенко и Тимура Миндича, совладельца фирмы "Квартал 95", которого называют "кошельком" Владимира Зеленского. По информации украинских СМИ, Миндич выехал с Украины за несколько часов до обыска. Как утверждает Железняк, эти три обыска связаны между собой.

Имя Миндича в последнее время стало часто звучать на Украине. Его называют "самым непубличным и при этом самым причастным к власти бизнесменом". Украинские аналитики полагают, что через Миндича проходят основные денежные потоки по большинству коррупционных схем офиса Зеленского, включая оборонные заказы.

Эксперты связывают предпринятую летом Зеленским попытку поставить под свой контроль сохранявшие независимость НАБУ и САП с попытками этих структур завести дело против Миндича и других людей из его окружения. Тогда жесткая реакция западных партнеров, по требованию которых когда-то были созданы НАБУ и САП, заставила Зеленского отказаться от этих планов. По мнению местных экспертов, беспокойство Зеленского вызывает то, что западные партнеры Украины могут использовать эти ведомства для давления на него через вскрытие коррупционных схем, в которых задействованы близкие к нему люди.