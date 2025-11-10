Жителю Каширы через 28 лет предъявлено обвинение в убийстве падчерицы

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Следователи СК предъявили обвинение жителю Каширы в убийстве восьмилетней девочки, совершенном 28 лет назад. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по Ступину ГСУ СК России по Московской области 64-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве восьмилетней падчерицы, совершенном в 1997 году (ч. 2 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следователя судом мужчина заключен под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 7 марта 1997 года обвиняемый, находясь в квартире в городе Кашире вместе с падчерицей, в ходе ссоры, вызванной просьбами ребенка покормить ее, совершил убийство малолетней. Утром следующего дня, желая скрыть следы совершенного преступления, он поместил тело девочки в сумку, перевез и закопал в подвале многоэтажного дома. О безвестном исчезновении ребенка в правоохранительные органы сообщила родственница. Однако по "горячим следам" установить обстоятельства произошедшего не удалось. "В октябре 2025 года в рамках систематической работы по преступлениям прошлых лет зональным следователем-криминалистом среди изученных уголовных дел данной категории установлено, что по уголовному делу об исчезновении ребенка в 1997 году проведен не весь комплекс следственных действий. Незамедлительно руководством следственного отдела, следователем при участии криминалиста была возобновлена работа по уголовному делу, установлено местонахождение обвиняемого, он задержан", - сказали в областном ГСУ СК.

Там добавили, что в ходе допроса фигурант рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, а также указал ориентировочное место, где сокрыл тело ребенка. В ходе поисковых работ останки девочки обнаружены.