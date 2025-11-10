Возбуждено уголовное дело об угрозе убийства Ларисы Долиной и ее представителя

​​​​​​БАЛАШИХА /Московская область/, 10 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено об угрозе убийством народной артистке России Ларисе Долиной и ее представителю в связи с расследованием дела о мошенничестве на 317 млн рублей с квартирой артистки. Об этом заявила представитель Долиной в Балашихинском городскойм суде Московской области, который в понедельник приступил к слушанию уголовного дела о мошенничестве по существу.

"В сентябре 2024 года в адрес Ларисы Александровны, а также в мой адрес, как представителя потерпевшего, поступили угрозы убийством, на основании чего были возбуждены уголовные дела. Данные угрозы воспринимались мной и Ларисой Александровной вполне как реальные. Данное уголовное дело не расследовано до конца, приостановлено. Лица, которые нам угрожали, не изобличены в связи с чем имеется опасность угрозы в том числе жизни и здоровью Ларисы Александровны из-за активного освещения [судебного процесса] в СМИ. Лица требовали от меня прекращения уголовного дела, на которое я якобы могу повлиять, а также забрать заявление, угрожали взорвать машину ее, если не прекратится уголовное дело. Кто эти лица, мне и Ларисе Александровне не известно, как и неизвестны правоохранительным органам", - заявила адвокат артистки Ксения Апарина. Как сообщает корреспондент ТАСС, в этой связи судебный процесс потерпевшие просят провести в закрытом от СМИ и слушателей режиме.

Она также просила закрыть процесс из-за врачебной тайны. "В уголовном деле содержатся сведения о психолого-психиатрической экспертизе Ларисы Александровны", - добавила Апарина.

Как сообщает корреспондент ТАСС, судебный процесс пройдет в закрытом от СМИ и слушателей режиме.

На скамье подсудимых четверо фигурантов: сотрудница одной из столичных библиотек Анжела Цырульникова, ранее судимые уроженец Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа, который утверждает, что сам стал жертвой обмана. Его карта была одной из тех, на которую певица переводила деньги. По словам фигуранта, об обмане певицы он ничего не знал, денег не получал, оформил карту по просьбе друга и стал так называемым дроппером - человеком, сознательно или случайно предоставившим банковские реквизиты мошенникам для проведения незаконных операций. Как стало известно в суде, Каменецкий и Леонтьев ранее неоднократно были судимы в том числе за разбой и вымогательство.Как стало известно в суде, Каменецкий и Леонтьев ранее неоднократно были судимы в том числе за разбой и вымогательство.

13 августа прошлого года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные счета мошенников, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Позже на основании решения Хамовнического суда по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной.