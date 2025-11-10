Обвиняемые в незаконном экспорте двигателей находятся под подпиской о невыезде

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Фигуранты дела о незаконном экспорте двигателей двойного назначения за рубеж в интересах министерства обороны иностранного государства находятся под подпиской о невыезде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

"Фигурантам предъявлено обвинение, они находятся под подпиской о невыезде", - сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщали в ведомстве, двое руководителей коммерческого предприятия в Ярославле организовали канал незаконных поставок за рубеж продукции двойного назначения. Их деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Ярославской области и УФСБ России по Рязанской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 189 УК РФ (незаконный экспорт из РФ продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль).

Канал незаконного экспорта ликвидирован, изготовленная продукция была изъята из оборота.