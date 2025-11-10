На Херсонщине двоих заочно осудили за участие в незаконном формировании

ГЕНИЧЕСК, 10 ноября. /ТАСС/. Генический районный суд Херсонской области вынес два заочных приговора в отношении 31-летнего мужчины и 49-летней женщины за участие в "Крымско-татарском батальоне имени Номана Челебиджихана" (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Херсонской области.

"В суде установлено, что с января 2016 года осужденные добровольно вступили в вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана" (признанное террористической организацией, запрещенной на территории Российской Федерации), <...> принимали активное участие в деятельности, направленной против интересов Российской Федерации. <...> С учетом мнения прокурора суд назначил женщине наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчина приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

По информации региональной прокуратуры, действуя в составе батальона, осужденные выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности незаконного вооруженного формирования.

"Мужчина нес караульную службу на пункте пропуска вблизи государственной границы между Украиной и Российской Федерации и осуществлял досмотр транспортных средств, перевозивших коммерческие товары в Республику Крым, занимался тыловым обеспечением подразделения. Женщина вела подсобное хозяйство (уборка территории, заготовка дров), а также обеспечивала участников подразделения продуктами питания. В любой момент они могли прекратить свое участие в запрещенной организации и выйти из нее, однако в правоохранительные органы с соответствующим заявлением не обратились", - отметили в ведомстве.

В отношении мужчины и женщины судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, они объявлены в международный розыск. Преступления расследованы сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.