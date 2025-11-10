Фигуранты дела о хищении 317 млн рублей у Долиной не признали вину

БАЛАШИХА /Московская область/, 10 ноября. /ТАСС/. Четверо фигурантов уголовного дела о мошенничестве на 317 млн рублей с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной не признали вину. Об этом сообщил ТАСС один из участников процесса в Балашихинском городском суде перед началом заседания и перед решением о закрытии слушания уголовного дела.