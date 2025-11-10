{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фигуранты дела о хищении 317 млн рублей у Долиной не признали вину

Судебный процесс проходит в закрытом режиме
© Официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы

БАЛАШИХА /Московская область/, 10 ноября. /ТАСС/. Четверо фигурантов уголовного дела о мошенничестве на 317 млн рублей с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной не признали вину. Об этом сообщил ТАСС один из участников процесса в Балашихинском городском суде перед началом заседания и перед решением о закрытии слушания уголовного дела.

На эту тему
Что известно о мошенничестве с квартирой Долиной
Что известно о мошенничестве с квартирой Долиной

"Никто из фигурантов вину не признает", - сказал собеседник агентства.

На скамье подсудимых четверо фигурантов: сотрудница одной из столичных библиотек Анжела Цырульникова, ранее судимые уроженец Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа.

Теги
Россия
Возбуждено уголовное дело об угрозе убийства Ларисы Долиной и ее представителя
Дело было приостановлено в связи с тем, что не были установлены подозреваемые
Возбуждено уголовное дело об угрозе убийства Ларисы Долиной и ее представителя
Читать полностью