В ФРГ начался судебный процесс над совершившим наезд на рынке в Магдебурге

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Судебный процесс над выходцем из Саудовской Аравии Талебом А., который 20 декабря 2024 года намеренно направил автомобиль на посетителей рождественского рынка в Магдебурге (федеральная земля Саксония-Анхальт), начался в ФРГ. Об этом пишет агентство DPA.

Судебный процесс, который считается одним из крупнейших в послевоенной истории, проходит при повышенных мерах безопасности. Обвиняемый был доставлен в здание суда на вертолете. Во время заседания в целях безопасности он будет находиться в специальной стеклянной кабине. Мужчину обвиняют в убийстве 6 человек, покушении на убийство 338 и нанесении тяжких телесных повреждений.

Изначально Магдебургский земельный суд назначил почти 50 судебных заседаний. Ожидается, что процесс продлится до 12 марта 2026 года.

Злоумышленник вечером 20 декабря 2024 года намеренно направил автомобиль в сторону людей на рождественском рынке в Магдебурге. Погибли 6 человек, 344 пострадали. Обвиняемый Талеб А. 1974 года рождения является выходцем из Саудовской Аравии. Он был задержан на месте преступления. Как указывало DPA, мужчина более 10 лет принимал сильнодействующие препараты.