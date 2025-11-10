В Татарстане завели дело после взрыва газа в гараже

Из-за происшествия пострадали пятеро иностранцев

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа в гаражном кооперативе в Набережных Челнах, в результате которого пострадали пятеро иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

"В одном из гаражных кооперативов на Казанском проспекте города Набережные Челны в результате хлопка бытового газа пострадали пятеро граждан иностранного государства. <…> Следователями по данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности", - говорится в сообщении.

По версии следствия, взрыв газа произошел во время приготовления пищи с использованием газового баллона в помещении гаража.

Ранее в главном управлении МЧС России по Татарстану сообщили, что все пострадавшие самостоятельно обратились в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Один из них находится в тяжелом состоянии с травмой головы, еще четверо в состоянии средней степени тяжести с ожогами. Разрушений конструкций в результате происшествия не зафиксировано.