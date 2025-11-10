На Урале задержали директора магазина по подозрению в убийстве и нападении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. В Екатеринбурге директор одного из сетевых магазинов задержан по подозрению в убийстве одного человека и нанесении телесных повреждений еще двум. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

В сообщении уточняется, что утром 10 ноября в одной из квартир дома по улице Бородина случился инцидент, связанный с причинением ножевых ранений нескольким людям. В результате одна женщина 1973 года рождения, которая была хозяйкой жилища, от полученных повреждений умерла. Двое других пострадавших - находившиеся в гостях мужчина и женщина - получили телесные повреждения, сейчас им оказывается медицинская помощь. В ходе следственных мероприятий установлен и задержан подозреваемый - мужчина 1998 года рождения, который находился в гостях у погибшей женщины.

Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области было заведено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), уточнили в ведомстве.

По данным УМВД по Екатеринбургу, подозреваемый работает директором одного из сетевых магазинов. Наряд патрульно-постовой службы задержал фигуранта на улице.