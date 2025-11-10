В Бельгии над АЭС "Дул" заметили пять беспилотников

Они находились в воздухе около часа

БРЮССЕЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Пять неопознанных беспилотников были замечены в Бельгии над АЭС "Дул". Об этом сообщила представитель местной энергетической компании Engie Хеллен Смитс.

Изначально агентство Belga сообщало о трех БПЛА. "Сначала мы обнаружили три беспилотника, но затем увидели, что их пять. Они находились в воздухе около часа", - цитирует ее издание Politico. По словам Смитс, появление беспилотников не повлияло на работу станции.

Вечером 9 ноября аэропорт Льежа на полчаса приостанавливал полеты из-за трех беспилотников.

В Бельгии с начала ноября практически каждую ночь происходят подобные инциденты. Согласно сообщениям министерства обороны, диспетчерских служб аэропортов и СМИ, они все происходят по схожему сценарию. Неизвестные объекты с включенными огнями появляются с наступлением темноты вблизи различных бельгийских авиабаз и гражданских аэропортов. Все попытки воздействовать на них средствами подавления дронов результатов пока не дали, попытки сбить их не предпринимались. Никаких объективных данных о принадлежности этих аппаратов нет. МО Бельгии пригласило для оказания помощи в борьбе с этими объектами британских военных.

Ранее газета Brussels Times сообщала, что в 2024 году в Бельгии было зафиксировано около 31 тыс. полетов неопознанных беспилотников около военных и инфраструктурных объектов страны, что соответствует 85 случаям в день. Газета также утверждала, что в 2025 году их количество "существенно не изменилось".