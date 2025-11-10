В Заполярье сошли с рельсов пять грузовых вагонов с мазутом

Никто не пострадал

МУРМАНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Пять грузовых вагонов с мазутом сошли с рельсов на станции "Апатиты" в Мурманской области. Угрозы населению и пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

"10 ноября в 11:12 мск на станции "Апатиты" Октябрьской железной дороги в Мурманской области при маневровой работе произошел сход пяти грузовых вагонов с мазутом. Пострадавших нет. Угрозы населению нет", - сообщили в ОЖД.

Отмечается, что сход вагонов не повлиял на движение поездов. Для устранения последствий на место направлены два восстановительных поезда.

Как добавили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, которая организовала проверку, разлива нефтепродуктов не зафиксировано.