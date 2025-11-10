В Оренбурге ресторану грозит штраф за рекламу с хинкали вместо куполов храма

Его размер может составить до 200 тыс. рублей

ОРЕНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Ресторану грузинской кухни в Оренбурге грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей из-за рекламных листовок, изображения на которых могли допустить унижение чувств верующих. Об этом сообщает судебный участок № 11 мирового судьи Ленинского района города.

"В производство мирового судьи судебного участка № 11 Ленинского района города Оренбурга поступило дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ (нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях - прим. ТАСС) в отношении управляющего рестораном "Нино-Вано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сентябре ресторан публично демонстрировал рекламные листовки, изображения на которых "допустили унижение чувств верующих христиан". Это и послужило поводом для направления жалобы в полицию. По результатам рассмотрения жалобы был составлен административный материал в отношении управляющего рестораном, собраны доказательства, а также опрошены свидетели. Иск рассмотрят 9 декабря.

Как пояснили в суде, на стилизованном изображении храма, очень похожего на храм Василия Блаженного, вместо куполов нарисовали хинкали.