Власти Москвы сотрудничают со следствием по делу об ампутации постоялице соццентра

У женщины началась гангрена из-за того, что ей связали руки шерстяными колготками

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Департамент труда и соцзащиты населения Москвы сотрудничает с правоохранительными органами по факту инцидента с постоялицей социального центра, которая получила тяжелые последствия для здоровья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация, что постоялицу социального дома "Обручевский" связали шерстяными колготками, чтобы она не навредила сама себе. Как сообщается, в результате у нее началась гангрена, в связи с чем кисти рук пришлось ампутировать.

"Халатность, проявленная сотрудниками, привела к тяжелым последствиям для проживающей и является абсолютно недопустимой. По факту произошедшего ведутся следственные действия, мы сотрудничаем с правоохранительными органами, все виновные понесут наказание в соответствии с законом", - сказал собеседник агентства.

Как отмечается на сайте ГБУ социальный дом "Обручевский", интернат №20 для престарелых и инвалидов функционирует с 1967 года, с 1987 года интернат перепрофилирован в психоневрологический и относится к Департаменту социальной защиты населения г. Москвы. C 2021 года ГБУ ПНИ №20 переименован в ГБУ социальный дом "Обручевский". Он рассчитан на 501 человека, основанием для размещения является тяжесть психического и соматического состояния. Дом предназначен для постоянного, временного - до шести месяцев - и пятидневного проживания инвалидов старше 18 лет, страдающих хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном уходе.