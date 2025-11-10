Суд отправил в колонию водителя, который провез инспектора на подножке кабины

Подсудимый признал вину

ТАМБОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Водитель большегруза, который несколько километров вез инспектора Ространснадзора на подножке грузовика на трассе Р-22 "Каспий" в Знаменском округе Тамбовской области, отправлен в колонию на три года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратурой Знаменского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Республики Дагестан. Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщили в надзорном органе.

По данным СУ СК по региону, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья).

Инцидент произошел 25 июля на 480-м километре автодороги Р-22 "Каспий", проходящей по территории Знаменского округа. Сотрудниками Ространснадзора проводились рейдовые мероприятия по предупреждению правонарушений на дорогах. Около 15:10 инспектор заметил крупногабаритный грузовой тягач с обозначением "Опасный груз" и подал сигнал об остановке. Однако подсудимый продолжил движение. После принудительной остановки инспектор поднялся на подножку грузовика, но в этот момент водитель резко начал движение, проехав несколько километров по автодороге и подвергая жизнь инспектора опасности.

