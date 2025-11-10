В Карелии из-за загрязнения реки нефтью начали административное расследование

Специалисты не обнаружили следов на поверхности воды, однако они присутствовали в районе выпуска ливневой канализации на берегу

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 ноября. /ТАСС/. Минприроды Карелии начало административное расследование по факту загрязнения реки Лососинки в Петрозаводске нефтепродуктами, сообщили в Telegram-канале министерства.

В ноябре сотрудники Минприроды провели обследования реки после сообщений о появлении пятен нефтепродуктов на воде вблизи Пименовского моста. Специалисты не обнаружили следов на поверхности воды, однако они присутствовали в районе выпуска ливневой канализации на берегу. Выявить источник загрязнения не удалось, поэтому возбуждено административное расследование.

"Минприроды Карелии возбудило административное расследование по факту загрязнения Лососинки нефтепродуктами. <...> Специалисты Минприроды Карелии сделали запрос сведений о ливневых сетях, расположенных в районе моста, в администрацию Петрозаводского городского округа. Кроме того, в МКУ "Служба заказчика" также направлен запрос информации о результатах обследования на наличие самовольных подключений к ливневой канализации и наличия нефтепродуктов в колодцах ливневой канализации", - сказано в сообщении.

Река Лососинка впадает в Онежское озеро, которое является источником питьевой воды. В связи с этим ранее министерство рекомендовало городским властям рассмотреть возможность установки заградительных бонов, препятствующих распространению нефтепродуктов. Городские власти обещали в ближайшее время проверить фильтры на выпуске ливневой канализации и заменить их в случае неисправности.

Ладожское и Онежское озера находятся на северо-западе России, они являются самыми крупными пресноводными озерами в Европе. Глава Карелии ранее предлагал разработать для них отдельную федеральную целевую программу оздоровления по опыту Волги и озера Байкал.