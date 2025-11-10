У экс-замглавы правительства Ивановской области изъяли более 800 млн рублей

Речь идет о Сергее Зобнине

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Иванова удовлетворил иск прокуратуры Ивановской области о взыскании с бывшего заместителя председателя правительства региона Сергея Зобнина и иных заинтересованных лиц в доход государства более чем 800 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Ивановской области суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства незаконно полученных доходов на общую сумму более чем 800 млн рублей с бывшего заместителя председателя регионального правительства и связанных с ним лиц", - рассказали там.

Прокурор региона Андрей Жугин в ходе прений отметил, что установлено активное распоряжение незаконными денежными средствами бывшими заместителями председателя правительства Ивановской области Сергеем Зобниным и Ириной Эрмиш, а также фактическим руководителем строительной компании Дмитрием Федуловым. По данным прокуратуры, Зобнин курировал дорожное хозяйство и транспорт, занимался реализацией национальных проектов, на которые потрачено свыше 10 млрд рублей.

"Вполне вероятно он в начале и стремился помочь области, но желание помочь шурину Федулову и своей семье перевесило государственные интересы. Пока под его руководством обустраивались островки безопасности, региональные дороги только разрушались, а отдельные жизненно важные сообщения не завершены до сих пор. Возможно, в Иванове могли бы быть введены четыре новые поликлиники, но как оказалось, для завершения строительства не хватает 2 млрд рублей, а для очистных в Кинешме - 1 миллиард", - добавил прокурор.

Установлено, что Зобнин, используя свои должностные полномочия, оказывал покровительство коммерческой организации в заключении государственных контрактов на выполнение ремонтов в регионе на объектах здравоохранения, образования и культуры. При этом фактическим руководителем строительной компании являлся родной брат супруги бывшего зампредседателя областного правительства. Так, при поддержке Зобнина с 2022 по 2024 год государственными и муниципальными заказчиками со строительной организацией заключен 21 контракт на общую сумму более чем 800 млн рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура утвердила обвинительное заключение о совершении коррупционных преступлений бывшими заместителями председателя правительства Ивановской области Ириной Эрмиш и Сергеем Зобниным, а также фактическим руководителем строительной компании Дмитрием Федуловым. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Иванова для рассмотрения по существу.