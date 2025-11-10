Устроившую протестный концерт в центре города пермячку арестовали на 15 суток

Ее защитник подал апелляционную жалобу

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Жительнице Перми, устроившей концерт в поддержку музыкальной группы "Стоптайм" в центре города, назначили наказание в виде административного ареста на 15 суток за неповиновение полиции. Ее защитник уже подал апелляционную жалобу на решение суда, сообщили ТАСС в Ленинском районном суде Перми.

"Сегодня суд назначил ей наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. В суд уже поступила жалоба от защитника. Еще одна жалоба поступила на решение суда, принятое на прошлой неделе, о назначении ей наказания в виде 60 часов обязательных работ", - сообщили в суде.

По данным местных СМИ, суд признал пермячку виновной в нарушении общественного порядка при организации массового пребывания граждан за то, что 22 октября на городской эспланаде она провела концерт в поддержку музыкальной группы "Стоптайм". Ленинский районный суд Перми на прошлой неделе назначил ей наказание в виде 60 часов обязательных работ, а сегодня ей добавили еще 15 суток административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции.

Концерт жительница Перми организовала возле ТЦ, а рядом с местом проведения акции вывесила плакат о том, что ее акция не является политической, и объявила сбор средств на свою банковскую карту. Сообщается, что вместе с другими музыкантами она перегородила пешеходную дорожку и люди были вынуждены идти не по тротуару.

Музыкантов группы "Стоптайм", исполнявших песни авторов, признанных иноагентами, задержали в Санкт-Петербурге 15 октября за несогласованное выступление. В их отношении были составлены административные протоколы.