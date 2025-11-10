В Нью-Дели объявили режим повышенной готовности после взрыва в Старом Дели

По данным телеканала NDTV, есть раненые

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Нью-Дели объявили в столице режим повышенной готовности после взрыва у метро "Красный форт" ("Лал-Кила") в районе Старого Дели, популярного среди туристов. Об этом сообщило агентство PTI.

В понедельник вечером в столице Индии произошел взрыв в автомобиле, припаркованном около станции метро. По данным телеканала NDTV, есть раненые.

В результате взрыва загорелись еще три автомобиля. Прибывшие на место ЧП пожарные справились с огнем. На месте взрыва находятся 15 карет скорой помощи.