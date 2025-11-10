В ДНР осудили колумбийских наемников ВСУ, экстрадированных из Венесуэлы

Их приговорили к 13 годам колонии

ДОНЕЦК, 10 ноября. /ТАСС/. Два колумбийских наемника ВСУ приговорены в ДНР к 13 годам колонии каждый, сообщили журналистам в управлении ФСБ России по республике.

"Верховный суд ДНР признал виновным Хосе Арона Медина Аранду и Александера Анте в совершении преступления по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество) и приговорил их к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

Следователи регионального УФСБ установили, что осужденные в ноябре 2023 года вступили в батальон "Карпатская сечь" ВСУ. В боях на стороне киевского режима они участвовали до июля 2024 года. Впоследствии были экстрадированы в Россию из Венесуэлы.