India Today: в Нью-Дели число погибших при взрыве авто выросло до 10
15:52
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Число погибших в результате взрыва автомобиля в районе Старого Дели в индийской столице возросло до 10. Об этом сообщил телеканал India Today.
Ранее сообщалось о восьми погибших. Ранены более 20 человек.
По последним данным, взорвался автомобиль, остановившийся на красный свет на одном из светофоров в районе, который находится вблизи исторической крепости Красный форт. Этот район популярен среди туристов.
Причина взрыва пока не определена. Полиция проводит расследование.