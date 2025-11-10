India Today: в Нью-Дели число погибших при взрыве авто выросло до 10

Ранения получили более 20 человек

Обстановка на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели © ТАСС/ X/ Breaking News

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Число погибших в результате взрыва автомобиля в районе Старого Дели в индийской столице возросло до 10. Об этом сообщил телеканал India Today.

Ранее сообщалось о восьми погибших. Ранены более 20 человек.

По последним данным, взорвался автомобиль, остановившийся на красный свет на одном из светофоров в районе, который находится вблизи исторической крепости Красный форт. Этот район популярен среди туристов.

Причина взрыва пока не определена. Полиция проводит расследование.