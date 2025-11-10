Россиян нет среди погибших при взрыве в Нью-Дели

Среди пострадавших граждане РФ также отсутствуют, сообщили в посольстве России в Индии

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Российских граждан нет среди пострадавших или погибших в результате взрыва автомобиля в туристическом районе Старого Дели индийской столицы. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Индии.

"По предварительным данным, россиян среди погибших или пострадавших нет", - сказали в российском диппредставительстве.

В посольстве подчеркнули, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с индийскими оперативными службами в связи с произошедшим ЧП.

10 ноября вечером на светофоре вблизи исторической крепости Красный форт в Нью-Дели взорвался автомобиль. Погибли 10 человек, ранены более 20. Причина взрыва пока не определена. Полиция проводит расследование.