В Москве на Ярославском шоссе столкнулись несколько автомобилей

Движение в районе было затруднено на 1,2 км

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в понедельник вечером на Ярославском шоссе, сообщили в столичном дептрансе.

"На Ярославском шоссе (в районе дома 19с1) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в Telegram-канале департамента.

Движение в районе затруднено на 1,2 км.

Поздее в ведомстве сообщили, что движение восстановлено.

В новость внесены изменения (20:05 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.