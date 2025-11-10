NDTV: в Нью-Дели число погибших из-за взрыва автомобиля возросло до 13

Еще 24 получили ранения

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Число погибших в результате взрыва автомобиля в районе Старого Дели индийской столицы, который пользуется популярностью среди туристов, возросло до 13. Об этом со ссылкой на полицию сообщил телеканал NDTV.

Ранее сообщалось о 10 погибших. Еще 24 человека получили ранения.

Соболезнования семьям погибших и пострадавшим выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он сообщил, что обсудил ситуацию с министром внутренних дел Амитом Шахом и другими официальными лицами.

В понедельник вечером на светофоре вблизи исторической крепости Красный форт в Нью-Дели взорвался автомобиль. Причина взрыва пока не определена. Полиция проводит расследование.

В посольстве РФ в Индии ТАСС сообщили, что, по предварительным данным, россиян среди погибших или пострадавших нет.

После взрыва в Нью-Дели, а также в соседнем штате Уттар-Прадеш и в индийском мегаполисе Мумбаи введен режим повышенной готовности. Также усилено патрулирование на границе Индии с Пакистаном и Бангладеш.