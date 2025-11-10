Бывших владельцев взорвавшегося в Нью-Дели автомобиля задержали

По информации Hindustan Times, правоохранители отслеживают подробную историю продаж машины для получения дополнительных улик

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Индии задержали двух бывших владельцев автомобиля, взорвавшегося вблизи исторической крепости Красный форт в районе Старого Дели индийской столицы. Об этом сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на представителя полиции штата Харьяна Сандипа Кумара.

По информации издания, правоохранители отслеживают подробную историю продаж автомобиля для получения дополнительных улик.

В Нью-Дели, а также в соседнем штате Уттар-Прадеш, в мегаполисе Мумбаи, в штатах Бихар, Керала и других после ЧП введен режим повышенной готовности. Также усилено патрулирование на границе Индии с Пакистаном и Бангладеш. Дополнительные проверки проводятся в аэропортах и на железнодорожных станциях Нью-Дели, Ченнаи и других городов Индии.