В Ярославской области пресекли хищение электроэнергии майнерами на 8,2 млн рублей

Материалы передали в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер реагирования

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудники "Россети Центр" пресекли в Ярославской области хищение электроэнергии нелегальной майнинговой фермой на 8,2 млн рублей, материалы переданы в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Сотрудники филиала "Россети Центр" - "Ярэнерго" пресекли бездоговорное потребление электроэнергии нелегальной майнинговой фермой в деревне Подвязново Ярославского округа. Объем хищения составил 832,5 тыс. кВт⋅ч, что эквивалентно 8,2 млн рублей ущерба. Оборудование для добычи криптовалюты было обнаружено в ходе рейда энергетиков по обращению местных жителей из-за скачков напряжения в сети. На участке, огороженном высоким забором с установленными по периметру камерами видеонаблюдения, было выявлено самовольное подключение к электрическим сетям", - говорится в сообщении.

Материалы о бездоговорном потреблении электроэнергии передали в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер реагирования.

В пресс-службе добавили, что за хищение электроэнергии в крупном и особо крупном размере предусмотрена ответственность по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до пяти лет с выплатой штрафа, также нарушители оплачивают выставленные счета, значительно превышающие стоимость электроэнергии, использованной законным путем.