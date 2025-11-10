На Камчатке за сутки зафиксировали девять афтершоков
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали девять сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
"За сутки произошло девять афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,2", - сказали в ведомстве.
На текущий момент в регионе зафиксировали активность на шести вулканах.