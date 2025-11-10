В столице Камчатки произошло массовое ДТП с участием двух автобусов

Информации о пострадавших пока не поступало

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноября. /ТАСС/. ДТП с участием двух пассажирских автобусов и пяти автомобилей нарушило движение в центре Петропавловска-Камчатского, который с ночи 11 ноября находится во власти циклона. Автомобильная пробка тянется в обоих направлениях, передает корреспондент ТАСС.

В центре города столкнулись как минимум пять машин и два пассажирских автобуса. О пострадавших не сообщается, движение затруднено в обе стороны: и в Ленинский район столицы Камчатки, и в обратном направлении.

Затрудненное движение из-за сложной дорожной обстановки наблюдается и в других районах Петропавловска-Камчатского. Так, в районе "Горизонта" и "Северо-Востока" частично не работают светофоры, из-за чего собираются автомобильные пробки. В районе "Сероглазки" на дорогу упало дерево, что затрудняет проезд машин. На федеральной трассе Морпорт - Аэропорт практически нулевая видимость, водители едут очень медленно. В Ленинском районе на пригорках буксуют автобусы и большегрузы, что существенно затрудняет движение. В районе улицы Пограничной в гору не смогла подняться фура, что также создало дополнительную опасность для остальных участников дорожного движения.

Как сообщили ТАСС в мэрии Петропавловска-Камчатского, администрация города настоятельно просит водителей не выезжать на дороги. "В столице Камчатки работают грейдеры, которые расчищают образовавшуюся после противогололедной обработки шугу и проезды", - сказали там.

Циклон подошел на юг Камчатки в ночь на 11 ноября, он принес в районы полуострова метель и порывистый ветер до 30 м/с. На дорогах гололедица, отменены занятия в школах столицы Камчатки и частично в Елизово. Власти Камчатки рекомендовали работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы.