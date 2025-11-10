В ЕАО пьяный водитель врезался в остановку

Пострадал один человек

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Нетрезвый водитель в Биробиджане совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП женщина, находившаяся на остановке, получила травмы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Еврейской автономной области.

По предварительным данным, 49-летний водитель Nissan Qashqai двигался со стороны улицы Октябрьской и при повороте на улицу Калинина выехал за пределы проезжей части, после чего допустил наезд на остановку.

"В результате ДТП, находившаяся на остановке женщина получила телесные повреждения и госпитализирована в медицинское учреждение. Также установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что все обстоятельства ДТП устанавливаются. Прокуратура контролирует ход проверки и принятие процессуального решения.