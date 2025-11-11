Reuters: взрыв автомобиля в Индии расследуется как теракт

Правоохранители действуют в рамках закона о расследовании и судебном преследовании действий, связанных с терроризмом, и деятельности, угрожающей суверенитету и целостности страны

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Индии рассматривают взрыв автомобиля в Нью-Дели как террористический акт. Об этом сообщило британское агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

По их информации, правоохранители действуют в рамках закона о расследовании и судебном преследовании действий, связанных с терроризмом, и деятельности, угрожающей суверенитету и целостности страны.

Вечером 10 ноября недалеко от исторической крепости Красный форт в Нью-Дели на светофоре взорвался автомобиль. Как сообщил глава индийского МВД Амит Шах, погибли восемь человек, есть раненые. Проводится расследование.

В Нью-Дели, а также в соседнем штате Уттар-Прадеш, в индийском мегаполисе Мумбаи, в штатах Бихар, Керала и ряде других после ЧП введен режим повышенной готовности. Также усилено патрулирование на границе Индии с Пакистаном и Бангладеш. Дополнительные проверки проводятся в аэропортах и на железнодорожных станциях Нью-Дели, Ченнаи и других индийских городов. 10 ноября правоохранительные органы Индии задержали двух бывших владельцев автомобиля.