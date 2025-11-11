Топ-менеджеры "Ланита" отдали 50 млн рублей за "блок на негатив"

Они заплатили эту сумму за удаление негативных публикаций о руководстве компании в Telegram-каналах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Ущерб по уголовному делу администратора Telegram-каналов "Кремлевская прачка" и "Незыгарь" (признан в РФ иноагентом) Михаила Полякова, переводчика Дениса Савинского и предпринимателя Александра Санина, нанесенный двум топ-менеджерам группы компаний "Ланит", составил порядка 50 млн рублей. Об этом сказано в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

"С августа 2021 года по 2023 год генеральный директор АО "Ланит" Алексей Казин по требованию представителя Telegram-канала "Незыгарь" передал личные денежные средства в общей сумме на 44,7 млн рублей. В 2023 году вице-президент АО "Ланит" по общим вопросам Алексей Слепнев передал принадлежащие ему денежные средства по требованию представителя Telegram-канала "Незыгарь" в общей сумме в 5,3 млн рублей", - сказано в документе. Уточняется, что указанные денежные средства были переданы за удаление и неразмещение публикаций, содержащих ложную, негативную информацию в отношении руководства "Ланита", а также за публикацию положительной информации в отношении компании.

Создание преступной группы

По данным следствия, не позднее июля 2021 администратор Telegram-каналов "Незыгарь" и "Кремлевская прачка", полковник в отставке Михаил Поляков, который до июня 2021 года был начальником службы по защите конституционного строя УФСБ по Москве и Московской области, вместе с руководителем компании "Бизнес коммуникации" Иваном Самойленко разработал преступную схему. С ее помощью они вымогали денежные средства у состоятельных публичных людей, глав крупных коммерческих и государственных организаций.

Главным инструментом в реализации преступного умысла были подконтрольные Полякову Telegram-каналы, а именно "Незыгарь", "Кремлевская прачка", Brief (признан в РФ иноагентом), "ВЧК-ОГПУ" (признан в РФ иноагентом) и другие, с помощью которых осуществлялась травля выбранных жертв в медиапространстве. Целью нападок было дальнейшее вымогательство денежных средств за "блок на негатив". Компания Самойленко использовалась для прикрытия под видом законной деятельности через заключение с пострадавшей стороной договора о пиаре для создания им положительного имиджа и продвижения его в СМИ.

Поляков и Самойленко вовлекли в организованную преступную деятельность переводчика компании "Ветераны" Дениса Савинского и генерального директора "ПСК наследие" Александра Санина, которые должны были выполнять их указания. Им было поручено вовлекать других неустановленных лиц в преступную схему, договариваться с другими Telegram-каналами о публикации или непубликации нужной информации в отношении лиц, которые становились объектом для вымогательства, а также разрабатывали стратегию по массированной информационной атаке и согласовывали ее с руководителями преступного сообщества.

Блок на негатив в отношении "Ланита"

Согласно судебным документам, потерпевший Казин в ноябре 2020 года обнаружил в Telegram-каналах "Кремлевская прачка", "Незыгарь", Brief, "Банкста", "Бойлерная", The Moscow Post и "ВЧК-ОГПУ" порочащую информацию в отношении "Ланита". В феврале 2021 года руководство компании приняло решение о необходимости удалить негативные публикации, особенно в Telegram-канале "Незыгарь". Через сотрудников PR-службы "Ланита" был установлен контакт с лицом, которое представилось администратором данного Telegram-канала.

Администратор выдвинул условия для удаления порочащих публикаций и остановки их дальнейшего появления и распространения при условии ежеквартальных денежных переводов на криптокошелек. Также администратор "Незыгаря" требовал дополнительные денежные средства для непубликации негативной, искаженной, конфиденциальной информации о деятельности руководства "Ланита", а также для ее удаления в Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ".

Московский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в закрытом режиме по ходатайству потерпевших. Никто из подсудимых вину не признал. Самойленко заочно заключен под стражу Тверским судом Москвы и находится в международном розыске.