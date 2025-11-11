В Кузбассе при пожаре погибли двое детей

Возгорание произошло в многоквартирном доме в поселке Краснобродском

КЕМЕРОВО, 11 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в многоквартирном доме в поселке Краснобродском Прокопьевского района Кемеровской области, в результате чего погибли двое мальчиков в возрасте трех и четырех лет. Возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону и прокуратуре Кемеровской области.

"Предварительно установлено, что мать, оставив детей дома одних, уехала в соседний город. Соседи, почувствовав запах гари и заметив задымление, немедленно вызвали пожарных. Спасатели обнаружили тела малолетних в одной из комнат с признаками отравления угарным газом. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении следственного управления.

В результате возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты, допрашиваются очевидцы. Планируется назначить ряд судебных экспертиз для определения причин возгорания. Прокуратурой Прокопьевского района организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и правил пожарной безопасности. По итогам проверки будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.