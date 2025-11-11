Во Владивостоке свыше 20 тыс. жителей остались без электричества

По факту происшествия прокуратура организовала проверку

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноября. /ТАСС/. Более 20 тыс. жителей Первомайского района во Владивостоке остались без электричества, прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии. Об этом сообщает региональная прокуратура.

"В ходе мониторинга средств массовой информации установлено, что утром 11 ноября 2025 года на подстанции "Улисс" произошла авария, из-за которой без электричества остались более 20 тыс. жителей Первомайского района во Владивостоке", - говорится в сообщении.

Отключения коснулись домов на улицах Бурачка, Гульбиновича, Запорожская, Интернациональная, Калинина, Можжевеловая, Окатовая, Олега Кошевого, Терешковой, Харьковская, 1-я Промышленная, 2-я Промышленная ул, 40 лет ВЛКСМ, 50 лет ВЛКСМ, Борисенко, Вилкова, Гризодубовой, Калинина, Полярная, Связи. Отключения также коснулись социально-значимых объектов: детских садов №№121, 38, 43", 93, школ №№ 59, 62.

Ведомство поставило на контроль проведение аварийно-восстановительных работ. "Прокуратура проверит соблюдение законодательства при обслуживании сетей, сроки устранения аварии и расследование ее причин", - отметили в ведомстве.