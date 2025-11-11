Жителя Забайкальского края задержали за финансирование экстремизма

В отношении него завели уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

© УФСБ России по Забайкальскому краю/ ТАСС

ЧИТА, 11 ноября. /ТАСС/. Жителя Забайкальского края задержали за финансирование экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Управлением ФСБ России по Забайкальскому краю пресечена противоправная деятельность жителя края, причастного к финансированию экстремистской организации. Установлено, что фигурант 1970 года рождения, разделяя идеологию запрещенной на территории России экстремистской организации, неоднократно осуществлял переводы денежных средств на ее счета", - говорится в сообщении.

Мужчина был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Проводится необходимый объем следственных действий.