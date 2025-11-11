В Саратовской области сняли опасность атаки БПЛА

Об угрозе объявляли около 02:00 мск

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 11 ноября. /ТАСС/. Угроза атаки БПЛА отменена на территории Саратовской области. Это следует из СМС-сообщений, полученных жителями региона от системы РСЧС.

"Внимание! Отбой угрозы атаки БПЛА на территории Саратовской области", - говорится в сообщении.

Около 02:00 мск губернатор Роман Бусаргин объявил об угрозе атаки беспилотников. Позже он сообщил, что в результате атаки есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. На месте работают все экстренные службы.