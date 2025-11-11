ФСБ показала видео со штурманом МиГ-31, которого Киев пытался завербовать

Как рассказал летчик, за угон самолета украинская военная разведка обещала заплатить ему $3 млн

ТАСС, 11 ноября. ФСБ опубликовала кадры с летчиком-штурманом российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", которого пытались завербовать украинские спецслужбы.

Ранее сообщалось, что сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российских летчиков с целью угона самолета. Как рассказал штурман на видео, за это ему обещали заплатить $3 млн и предоставить гражданство одной из страна Запада. Украинские спецслужбы предлагали штурману убить летчика при угоне МиГ-31. В последующем спецслужба планировала направить истребитель в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО в городе Констанце в Румынии. Там самолет мог быть сбит средствами ПВО.

По данным ФСБ, военная разведка Украины начала планировать операцию осенью 2024 года. Также в службе заявили, что при выходе на командира самолета разведка использовала признанную нежелательной в РФ организацию Bellingcat, подконтрольную CIS Великобритании.

