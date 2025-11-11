Заседание по иску к уральским компаниям закрыли от СМИ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Заседание по рассмотрению иска от Генпрокуратуры об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества, ответчиками по которому выступают бывший советник экс-главы корпорации РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров, генеральный директор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов и ряд других, закрыли от СМИ, сообщает корреспондент ТАСС.

"Прошу средства массовой информации удалиться", - объявила судья.

О закрытии заседания в связи в частной информацией о компаниях ходатайствовала Генпрокуратура. Адвокаты ответчиков выступали против.

В качестве третьих лиц указаны АО "Водный союз", АО "Ямалкоммунэнерго", АО "Горэлектросеть", АО "КБ Агропромкредит", АО "НФП "Профессиональный", АО "ЭК восток", АО "ЮТЭК", ООО "Ярко", ООО "Гыданкоммунэнерго", ООО "Люминофор", ООО "Нижневартовская энергосбытовая компания", ООО "Сибирь-холдинг", ООО "ТЭО", ООО "ЭК инвест", ООО "Энергоинвест", ООО "Ямал экология".