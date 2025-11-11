Жителя Оренбуржья осудили за дезертирство

Мужчина покинул воинскую часть в период мобилизации

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Оренбургский гарнизонный военный суд приговорил мужчину к семи годам колонии особого режима за самовольное оставление воинской части в период мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Оренбургским гарнизонным военным судом рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего за самовольное оставление части продолжительностью свыше одного месяца в период мобилизации. <…> Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Как установил суд, 17 января военнослужащий самовольно оставил воинскую часть и уехал к месту жительства в Оренбургскую область, чтобы отдохнуть и повидаться с родными. Спустя несколько месяцев, 2 июля, он явился с повинной.