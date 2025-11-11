Статья

Сбили 37 украинских БПЛА. Что известно о ночных ударах по территории России

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Силы ПВО за ночь сбили 37 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Объекты гражданской инфраструктуры повреждены в Саратовской области из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

ТАСС собрал основное об ударах БПЛА.

Масштаб

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Перехвачены и уничтожены 10 БПЛА над территорией Республики Крым, 8 - над территорией Саратовской области, 7 - над Орловской областью, по 3 БПЛА - над Липецкой и Ростовской областями и акваторией Черного моря, а также по одному беспилотнику над территорией Брянской, Воронежской и Калужской областей.

Повреждения в Саратовской области

Около 02:00 мск губернатор Роман Бусаргин объявил об угрозе атаки беспилотников.

Позже он сообщил, что в результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

На месте работают оперативные службы.

