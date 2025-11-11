Сбили 37 украинских БПЛА. Что известно о ночных ударах по территории России
Редакция сайта ТАСС
06:25
Силы ПВО за ночь сбили 37 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
Объекты гражданской инфраструктуры повреждены в Саратовской области из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
ТАСС собрал основное об ударах БПЛА.
Масштаб
- В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
- Перехвачены и уничтожены 10 БПЛА над территорией Республики Крым, 8 - над территорией Саратовской области, 7 - над Орловской областью, по 3 БПЛА - над Липецкой и Ростовской областями и акваторией Черного моря, а также по одному беспилотнику над территорией Брянской, Воронежской и Калужской областей.
Повреждения в Саратовской области
- Около 02:00 мск губернатор Роман Бусаргин объявил об угрозе атаки беспилотников.
- Позже он сообщил, что в результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры.
- На месте работают оперативные службы.
Сводка за неделю
- За неделю погибли восемь мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
- Ранения получили 45 человек, в том числе 6 несовершеннолетних.
- Также за прошедшие семь дней от ударов украинских БПЛА пострадали 42 мирных жителя.