Статья

Сбили 37 украинских БПЛА. Что известно о ночных ударах по территории России

Редакция сайта ТАСС
06:25
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Силы ПВО за ночь сбили 37 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Объекты гражданской инфраструктуры повреждены в Саратовской области из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

ТАСС собрал основное об ударах БПЛА.

Масштаб

  • В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
  • Перехвачены и уничтожены 10 БПЛА над территорией Республики Крым, 8 - над территорией Саратовской области, 7 - над Орловской областью, по 3 БПЛА - над Липецкой и Ростовской областями и акваторией Черного моря, а также по одному беспилотнику над территорией Брянской, Воронежской и Калужской областей.

Повреждения в Саратовской области

  • Около 02:00 мск губернатор Роман Бусаргин объявил об угрозе атаки беспилотников.
  • Позже он сообщил, что в результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры.
  • На месте работают оперативные службы.

Сводка за неделю

  • За неделю погибли восемь мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
  • Ранения получили 45 человек, в том числе 6 несовершеннолетних.
  • Также за прошедшие семь дней от ударов украинских БПЛА пострадали 42 мирных жителя.
 
