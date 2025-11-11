В Одесской области произошли пожары на объектах энергетики

Глава областной администрации Олег Кипер сообщил, что в регионе также повреждена транспортная инфраструктура

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Пожары возникли на нескольких объектах энергетической инфраструктуры после взрывов в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

"На нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, возгорания удалось ликвидировать. Кипер отметил, что в регионе кроме энергетической, повреждена транспортная инфраструктура. Также повреждено депо компании "Укржелдорога".

В ночь на вторник поступали сообщения о взрывах в Одесской области.