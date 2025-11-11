В Одесской области произошли пожары на объектах энергетики
Редакция сайта ТАСС
06:24
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Пожары возникли на нескольких объектах энергетической инфраструктуры после взрывов в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер.
"На нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, возгорания удалось ликвидировать. Кипер отметил, что в регионе кроме энергетической, повреждена транспортная инфраструктура. Также повреждено депо компании "Укржелдорога".
В ночь на вторник поступали сообщения о взрывах в Одесской области.