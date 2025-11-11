Лишившейся кистей рук постоялице соцдома "Обручевский" обеспечат абилитацию

Замруководителя столичного департамента труда и соцзащиты населения Оксана Шалыгина осудила произошедший в социальном доме инцидент

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Постоялице социального дома "Обручевский" в Москве, которой ампутировали кисти рук, обеспечат абилитацию. Об этом сообщила замруководителя столичного департамента труда и соцзащиты населения Оксана Шалыгина.

Ранее в соцсетях появилась информация, что постоялицу социального дома "Обручевский" связали шерстяными колготками, чтобы она не навредила сама себе. В результате у нее началась гангрена, в связи с чем кисти рук пришлось ампутировать. Как позднее заявили ТАСС в столичном департаменте труда и соцзащиты, по факту произошедшего проводятся следственные действия, и ведомство сотрудничает с правоохранительными органами.

"После выписки Вике будет организована программа абилитации. И нам очень важно, чтобы виновные понесли заслуженное наказание", - написала Шалыгина в своем Telegram-канале.

Она резко осудила произошедший в социальном доме инцидент. "То, что произошло в Обручевском, - ужасно. Ужасно, когда равнодушие людей, которые пришли в систему социальной помощи для того, чтобы заботиться, калечит в прямом и переносных смыслах <...>. Огромный пласт совместной работы многих людей и организаций перечеркивается одним или несколькими людьми, которые вместо того, чтобы признаться себе в необходимости смены занятости, направляют внутренние обиды и проблемы на тех, кто сам ищет защиты", - написала замруководителя.

Шалыгина подчеркнула, что важно в перспективе не дать больше возникнуть риску таких ситуаций. "Что мы планируем делать? Обеспечивать заботу и уход и другим жителям, конечно, с учетом этого страшного урока", - добавила она.