В Москве задержали мужчин за провокацию дорожного конфликта и порчу автомобиля

В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что в органы с заявлением обратился пострадавший

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Трое мужчин задержаны по подозрению в провокации дорожного конфликта на юге Москвы и повреждении чужого автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). <…> В ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов трое фигурантов установлены и задержаны, им предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 8 ноября фигуранты на участке дороги Московского скоростного диаметра, вблизи жилого дома на Кантемировской улице, спровоцировали дорожный конфликт с мужчиной и повредили его легковой автомобиль.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что в правоохранительные органы с заявлением обратился сам пострадавший. Были задержаны трое приезжих 1999 года рождения.

В ГСУ СК добавили, что 11 ноября следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте злоумышленников. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России, отметили в главке.