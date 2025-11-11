В Саратове женщина пострадала при атаке БПЛА

Пострадавшей оказали помощь врачи

САРАТОВ, 11 ноября. /ТАСС/. Женщина пострадала в результате атаки БПЛА на Саратов, в нескольких домах Заводского района выбиты окна. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона написал в своем Telegram-канале, что при атаке БПЛА были выбиты окна в нескольких домах в Заводском районе. "Есть одна пострадавшая", - отмечается в сообщении. Медики оказали ей помощь, госпитализация не потребовалась.

По словам губернатора, администрация района будет находиться с жителями на постоянной связи и оказывать необходимую помощь. На базе близлежащей школы для этого создали специальный пункт. "На месте детально проговорили вопросы восстановления поврежденных элементов и материальной поддержки в случае ущерба имуществу", - отметил глава региона.

Специалисты обследуют всю территорию, чтобы исключить опасность, пояснил Бусаргин. После завершения мероприятий жильцы смогут вернуться домой. В случае необходимости им предоставят возможность разместиться в гостиницах бесплатно.