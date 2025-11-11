СК завел дело после ампутации кистей рук пациентке социального дома в Москве

Работники применили недопустимые методы фиксации в отношении пациентки, что привело к нарушению кровообращения и гангрене

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после ампутации кистей рук пациентке столичного социального дома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Там отметили, что в социальных медиа сообщается о том, что в Москве в одном из реабилитационных учреждений работники применили недопустимые методы фиксации в отношении 20-летней пациентки, что привело к нарушению кровообращения, гангрене и последующей ампутации кистей обеих рук девушки. "Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве по данному факту расследуется уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Там добавили, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Беляеву Д. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.