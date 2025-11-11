В Сибири экс-главу стоматологической поликлиники подозревают в получении взяток

КРАСНОЯРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Бывший заведующий стоматологической поликлиники на севере Красноярского края подозревается в получении взяток на сумму более 800 тыс. рублей за лечение пациентов вне очереди. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

"Енисейским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заведующего стоматологической поликлиники города Енисейска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным ОЭБиПК МО МВД России "Енисейский", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с июля 2023 по апрель 2025 года заведующий стоматологической поликлиники оказывал пациентам платные медицинские услуги по ортопедической помощи без заключения договоров и вне очереди. "За незаконную услугу фигурант получил взятку в общем размере более 800 тыс. рублей. Подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста", - пояснили в СК.

В пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю ТАСС сообщили, что речь идет о государственной поликлинике. "Мужчина оказал незаконные услуги 13 жителям Енисейска", - добавили в МВД.

По п. "в" ч. 5 статьи 290 УК РФ мужчине грозит максимальный срок до 12 лет лишения свободы.