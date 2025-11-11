В Перми экс-главврача больницы обвинили в получении взятки

ПЕРМЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Бывший главный врач одной из больниц Перми обвиняется в получении взятки на сумму более 17 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю.

"Следственными органами СК России по Пермскому краю бывшему главному врачу одного из учреждений здравоохранения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в июле 2021 года бывший главврач получил от руководителя ряда коммерческих организаций взятку в виде жилого дома и земельного участка в Пермском районе общей стоимостью более 17 млн 600 тыс. рублей. Взятка предназначалась за беспрепятственное заключение с компаниями предпринимателя договоров, контрактов, приемкой поставляемых ими медицинских препаратов и медицинских изделий, своевременную их оплату, а также за общее покровительство при исполнении договоров.

Преступление выявили оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю. Бывшего главврача задержали бойцы Росгвардии. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении предпринимателя, давшего взятку, также будет принято процессуальное решение.

Следователи провели обыски, в том числе в квартире бывшего главврача и в помещениях коммерческих организаций, изъяты интересующие следствие предметы и документация.

По информации местных СМИ, речь идет о бывшем главном враче пермского тубдипсансера Вадиме Плотникове, который в 2016-2017 годах занимал также должность министра здравоохранения Пермского края.