На Урале осудили экс-полицейского за посредничество во взятках

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к семи годам исправительной колонии строгого режима бывшего оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Свердловской области Евгения Мальцева за покушение на посредничество во взятках в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В сообщении говорится, что судом Мальцеву было назначено наказание в виде семи лет исправительной колонии строгого режима. Его лишили права занимать связанные с осуществлением функций органа представителя власти должности в системе правоохранительных органов и на госслужбе на пять лет. "Осужденный взят под стражу в зале суда", - добавили в прокуратуре.

Мальцева признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, в особо крупном размере).

Установили, что в октябре 2023 года заместитель директора строительной компании-подрядчика обратился с просьбой помочь в проведении строительной экспертизы в школе в Косулине Свердловской области. Мальцев попросил за содействие 200 млн рублей в три этапа.