В Тюмени нашли мужчину, зарезавшего барана у жилых домов

ТЮМЕНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили личность мужчины, который совершил забой барана во дворе многоквартирного дома. Он привлечен к административной ответственности, сообщается в Telegram-канале Информационного центра правительства Тюменской области.

Ранее в социальных сетях была размещена информация, что в Тюмени в микрорайоне Тюменский-1 на придомовой территории неизвестными лицами был зарезан баран. Как отмечалось в сообщениях, животное вытащили из легкового автомобиля и закололи у детского корта, после этого тушу погрузили обратно в машину.

"В Тюмени сотрудники полиции установили личность мужчины, который совершил забой барана во дворе многоквартирного дома. Он привлечен к административной ответственности", - сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, также полицейские проводят проверку по факту наличия в действиях мужчины состава преступления по ст. 245 УК РФ о жестоком обращении с животным.